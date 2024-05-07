股票上市公司「力特光電」2019年發布重大訊息，將南科廠房及相關設備賣給「護國神山」台積電，但力特董事長趙寄蓉與子女、公司經理人竟在股票禁止交易期間，買賣自家股票，獲利數十萬至上百萬元，涉嫌內線交易。台北地檢署7日指揮調查局台北市調查處兵分17路搜索趙男等人住處、辦公室，約談趙男及其子女、公司經理人共20人到案。調查局晚間將趙男移送北檢複訊。

力特光電科技公司成立於1998年3月，為台灣第三大、全球前十大偏光板製造廠。2021年，公司集中資源開發高毛利偏光板產品如車截應用及薄型化偏光板，以及VR產品用偏光板等。力特過去曾經負債150億元、面臨與銀行債務協商命運，前董事長賴大王也因拋售股票避損，涉內線交易案被判刑2年定讞。

2019年8月12日，力特公司舉辦重大訊息記者會，表示出售南科廠及相關設備給台積電，處分利益估計6.5億元，貢獻每股獲利近2元。力特南科廠先前出租給明基材，之後部分轉租給台積電，這次出售南科廠廠房及其相關附屬設備，台積電由房客變成屋主，總計交易金額36.5億元，處分利益6.5億元。

當時力特指出，出售所得將用於償還銀行貸款，依2019年6月30日財報顯示，力特對18家銀行聯貸債務將從新台幣62億元約降至新台幣26億元，此後，力特將每月減少折舊費用約0.15億元，減支出費用及其他相關支出費用約0.11億元，但租金收入會減少0.09億元。

但調查局發現，力特公布此利多訊息前，包括董事長趙男及其子女、公司多名經理人及其親友，分別在股票禁止交易期間，提前進場買賣自家股票，分別獲利數萬元至上百萬元，其中趙男及家人獲利共約數十萬元，涉嫌《證券交易法》內線交易罪。