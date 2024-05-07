臺產表示，4月份稅前淨利為0.9億元，單月稅後淨利為0.68億元；該公司自行結算1至4月累計營收淨額為24.11億元，累計稅前淨利為5.76億元，累計稅後淨利為4.68億元，累計稅後EPS為1.29元。

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