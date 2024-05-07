捷流閥業第一季合併營收5.62億元、本業獲利近1.20億元，匯兌收益的挹注，稅前盈餘近1.46億元，稅後純益1.11億元，年成長35.07％；EPS達2.57元，年成長35.26％。

捷流閥業表示，捷流閥業因石化業景氣逐漸復甦，半導體業逐漸恢復建廠，船舶業客戶因應ESG規範，帶動改裝排煙脫硫設備、壓艙水處理系統等閥門訂單需求，目前整體訂單能見度依據產業別約四～六個月。

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