南韓42歲女星韓藝瑟，出道多年以凍齡外貌和火辣身材受到關注，被封為「童顏芭比」、「芭比女神」。2021年宣布與小10歲男友穩定交往後，常常在社群平台放閃，今（7）日傳出喜訊，她宣布和男友登記結婚消息，透露自己是5月新娘，甜喊：「我是有夫之婦了！」

韓藝瑟在IG上PO出和男友的甜蜜照片，幸福寫下：「耶～我們今天登記結婚了!!」她透露原本是想在5月5日兒童節結婚，不過因為是假日，所以改成7日結婚，7是她喜歡的數字，她表示：「一切都完美契合，我就是開心，嫁給心儀的人」。

韓藝瑟表示雖然沒有舉辦任何儀式或是派對，但她一點也不在乎，他們愛著彼此，她已經迫不及待地想要以夫妻身分一起生活，而且好在兩人都不是追求儀式感的人，不過或許以後有可能會改變主意，現在她覺得直接登記結婚很輕鬆，不用為了舉辦婚禮而忙碌，最後她感謝粉絲：「不管怎樣，謝謝大家的祝福，我會開心地過我的生活!!」

此外，她也在自己的YT頻道中，曬出結婚證書，露出燦爛笑容，幸福表示：「我跟我的男友終於登記結婚了」，她開心地喊：「影片公開時，我們已經登記了，正式成為夫妻，我是有夫之婦了！」一票粉絲也紛紛送上祝福表示：「恭喜你的天使藝瑟姐姐！老公，冒著生命危險善待我們單純的天使藝瑟吧！」、「恭喜姐姐，希望她是全世界最幸福的人～」、「但你老婆的座位還空著吧？」