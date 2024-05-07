立委王鴻薇爆料屏東縣前縣長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力麗集團旗下「力能能源科技」董事長楊宗名下價值5000萬的萬華豪宅「力麒御品」，潘孟安提民事訴訟求償150萬元，並要求刪除臉書相關貼文和網址。台北地院7日下午開庭，王鴻薇受訪強調，自己有經充分查證，並非無的放矢。

王鴻薇庭外受訪表示，對方說自己是惡意且沒經過查證，事實上我方提出相關資料足以證明有經過充分查證，並不是無的放矢。潘孟安長期住在楊宗名下豪宅這也是事實，至於對方所提出相關證據非常薄弱。另外也有提到他多年的練姓助理，但我方提出證據搓破他所謂的多年助理其實並不是跟著他十多年，事實上練長期都在桃園還選過桃園市議員，潘的說法不攻自破。

潘孟安今也親自出庭，他向法官表示，他和練姓助理從2005年就認識，請對方不要再硬凹。他當時是立委，而練是別的立委助理，後來他的老闆落選，所以從2008年到2014年兩人都一起，同時也住在立法院台北會館，眾所皆知。

2015年潘擔任屏東縣長，任內需要常在台北有個辦公室，所以用約聘僱方式請練在台北處理一些縣政事務。另外，練2016年到前立委鄭運鵬的團隊，因為他要選桃園市議員，雙方仍然有互相聯絡。2022年潘任期結束，練也離開桃園，2023年1月，潘上來台北，就請練一起為總統大選打拼迄今。

潘強調，公眾人物有他求證的義務與責任，不能為了追求政治目的不擇手段，而用極其邪惡不擇手段的方式。2023年還有人在租屋處租地下二樓的停車位，拍他們進出的過程，大樓管委會都有相關的記錄和錄影帶。政治是一時的，應該用政見訴求來贏得人民信賴，而非用惡劣的方式來摧毀他人。除了他個人以外也企圖影響總統大選。

潘孟安說，王鴻薇在臉書和記者會一而再再而三指責抹黑，是可忍孰不可忍，為了捍衛名譽，只能以訟止謗，以司法正義來還原真相。他從恆春的鄉民代表一路民代國會議員當到縣長，近30年期間戰戰競競，無時無刻全力以赴，從未涉及任何風紀案件。

庭末，法官諭知雙方三週內提出言詞辯論意旨狀及陳報各自財產及學經歷。全案改訂6月25日下午3點10分續行審理。