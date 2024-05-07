國立故宮博物院與台南市美術館去年12月合作「千載南逢」特展，展出故宮〈清 翠玉白菜〉等15件人氣國寶，今年3月10日落幕撤展時，兩館人員在翠玉白菜旁簽文件的照片惹來「沒保護國寶」的質疑聲音；南美館表示，事發後已展開內部檢討，也要求館方人員改進。

故宮去年提供15件國寶於南美館展出，92天展期共締造13萬人潮，受到好評與歡迎。不過，撤展後，南美館於3月12日在臉書PO文紀錄展覽花絮，其中1張照片為兩館人員在點交翠玉白菜，當時雙方完成檢測文物後簽收文件，當下覺得展櫃空間充足，就在展櫃簽收，未料照片曝光後，就引來質疑，「不會離翠玉白菜太近嗎？」

南美館指出，該張照片應該是視角引發誤解，其實當下兩館人員與國寶都還有一段距離，「絕對不只3公分」，且展示櫃都封好，也確認展品安全無虞。不過，館方第一時間也展開內部檢討，認為這樣的簽收動作有待改進，未來也會加強管理。