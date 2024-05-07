法務部行政執行署台北分署7日舉行母親節「123聯合拍賣會」，(台北分署提供)

法務部行政執行署台北分署7日舉行母親節「123聯合拍賣會」，共賣出首飾、堅果塔、天絲棉抱枕、北海福座骨灰位、香氛膠囊機、馬自達休旅車，國庫進帳55萬2750元；至於國安局前出納組長劉冠軍以妻子孟雯華名義登記的台北市文山區別墅，底價5800萬元，則因無人應買流標。

台北分署表示，此次為慶祝母親節擴大舉辦「123聯合拍賣會」，特別將拍賣時間提早至中午12時開始，但還沒12點就有不少民眾在拍賣室外排隊等候。

其中，最受囑目的是曾在百貨專櫃展售的進口頂級特殊金屬材質飾品，變賣價格每件100元起，僅牌價十分之一不到，共售出297件飾品，此外，2條高貴的天然紅寶石項鍊及翠玉圓珠項鍊、8顆絲滑親膚的天絲棉抱枕、25盒美味可口的堅果塔皆在開賣不久被買走。

台北分署說，下午則以20萬元拍定北海福座4人骨灰2個、1400元拍定3組香氛膠囊機、18萬1000元拍定1輛馬自達休旅車，總計動產賣出333件，金額55萬2750元。

至於涉犯「國安祕帳」案的劉冠軍妻子孟雯華名下遭沒收的台北市文山區地區別墅，以及欠稅大戶陳由豪所有新北市石碇區、深坑區土地，都未能拍定，台北分署將另定時間進行減價拍賣程序。