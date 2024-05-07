大陸湖南一名帥氣的新郎，日前在婚禮現場說道，曾給過世的外婆發訊息，希望祂能變成一隻蝴蝶來參加他的婚禮。沒想到話音剛落，一隻白色的蝴蝶就飛到了新郎的心上，瞬間讓他淚流不止當場感動到痛哭。這段影片在網上瘋傳，不少人直呼，「那瞬間眼眶都濕了」。

根據《河南電視台》報導，湖南一處的婚禮現場，新郎發言，說自己的外婆去年去世了，他曾給外婆發訊息說希望祂變成一隻「蝴蝶」來參加自己的婚禮。話音剛落，一隻純白色的蝴蝶飛到了新郎的心口上。

婚禮一週前，新郎在給外婆的訊息中寫道，「外婆，如果祢想來參加我們的婚禮，祢可以變成一隻蝴蝶飛到我的肩膀上嗎？這樣我就知道是祢來看我了！如果來了，一定要多停留一下，我們都很想祢，一直在懷念祢。」

在新郎說話的過程，這隻白色的蝴蝶不斷在新郎身邊飛舞著，隨後就停在新郎的左胸口，相關影片引起網友熱議，紛紛留言表示：「蝴蝶飛過去的時候，我真的覺得這世上有的事」、「真的是被感動到了」、「我想我外婆了」、「有時候科學真的無法解釋」、「蝴蝶飛到胸口的那一刻 我的淚也飆出來了」、「不知道這是真假的，我想我爺爺」、「姥姥，我想你了」。