花蓮分署拍賣臺東縣成功鎮玉港段土地之空拍畫面(執行署提供)

臺北分署拍賣紅寶石項鍊(執行署提供)

法務部行政執行署全國13個分署7日舉辦123聯合拍賣會，適逢母親節前夕，各分署拿出各種應景的壓箱寶，民眾競標踴躍熱烈，尤其是能拿來當作母親節禮物的精品珠寶首飾買氣熱絡，總拍定金額高達7641萬9154元。

不動產拍定金額總計6364萬326元。拍定金額最高者為新北分署以4488萬3000元拍定位於新北市板橋區浮洲都市更新計畫規劃區內的僑中段及大觀段共7筆土地。而最受矚目的當屬花蓮分署以260萬8888元拍定國內首件「以無人機空拍呈現」之不動產，本件拍賣標的位於臺東縣成功鎮玉港段，面積達674餘坪，上面種有上百棵香蕉樹，雜草林木叢生，執行人員難以進入該土地內部，花蓮分署為完整呈現該不動產樣貌，推出無人機空拍影片，率先將無人機運用在法拍領域。

另外，動產拍定金額總計1277萬8828元。台北分署於母親節前推出上千件來自歐美的各式精美飾品進行變賣，包括飾墜、項鍊、手鍊、手環、耳環等，每件最低只要100元起，其中附有鑑定報告書的天然紅寶石項鍊及翠玉圓珠項鍊共以8萬5000元拍定。士林分署受地檢署囑託拍賣之黑色賓士跑車、泰達幣（USDT）60188.011974顆及2022年出廠純電保時捷TAYCAN 4CT，分別以270萬元、192萬元及320萬元高價拍定。台南分署拍賣2014年出廠光陽機車，現場以1元起標，經過多方競價，最終以4000元拍定。