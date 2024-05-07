龍潭龍城營區7日舉行520就職典禮排練，國旗梯隊由陸軍與海軍反潛航空大隊702作戰隊組成，此為海軍首度加入國旗梯隊陣容，全隊以12架直升機編制，展示18X12公尺之國旗，將於就職典禮上國歌演唱時飛越主席台。CH-47SD，契努克直升機吊掛著國旗，後面兩架UH-60M，黑鷹直升機伴飛。（陳麒全攝）

CH-47SD，契努克直升機吊掛著國旗，後面兩架UH-60M，黑鷹直升機伴飛，緊追著是三架AH-64E阿帕契攻擊直升機，接著是三架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，最後是三架S-70C反潛直升機。（陳麒全攝）

CH-47SD，契努克直升機吊掛著國旗，後面兩架UH-60M，黑鷹直升機伴飛，緊追著是三架AH-64E阿帕契攻擊直升機，接著是三架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，最後是三架S-70C反潛直升機。（陳麒全攝）

龍潭龍城營區7日舉行520就職典禮排練，國旗梯隊由陸軍與海軍反潛航空大隊702作戰隊組成，此為海軍首度加入國旗梯隊陣容，全隊以12架直升機編制，展示18X12公尺之國旗，將於就職典禮上國歌演唱時飛越主席台。CH-47SD，契努克直升機吊掛著國旗，後面兩架UH-60M，黑鷹直升機伴飛。（陳麒全攝）

S-70C，反潛直升機。（陳麒全攝）

AH-1W，超級眼鏡蛇攻擊直升機。（陳麒全攝）

AH-64E，阿帕契攻擊直升機。（陳麒全攝）

UH-60M，黑鷹直升機。（陳麒全攝）

CH-47SD，契努克直升機。（陳麒全攝）

CH-47SD契努克運輸直升機正在國旗吊掛作業完成後準備起飛。（陳麒全攝）

桃園龍潭龍城營區7日進行國旗機隊第一次全兵力組合訓練，由陸軍CH-47SD契努克直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗領頭，並由陸、海軍的各型旋翼機共12架直升機進行編隊飛行伴飛，預計於520的就職典禮進行國歌演唱時，由北至南飛越主席台，展現壯盛軍容。

第16任總統副總統就職典禮籌備會7日上午10時在桃園龍潭的陸軍航空第601旅辦理「520就職典禮國旗機隊第一次全兵力組合訓練」，今年較不同的是，就職典禮的國旗機隊由陸、海軍的旋翼機所組成，除了原有的陸航編隊，海軍的S-70C反潛直升機也首度加入國旗機隊陣容，520就職當日將有12架直升機的展演內容。

國旗機隊分為國旗梯隊與旋翼機梯隊，國旗梯隊由CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗的1架，並有2架擔任護衛機的UH-60M黑鷹直升機伴飛編隊，這3架直升機所組成的編隊將會飛行在國旗機隊的最前方。

旋翼機梯隊依序由3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、3架S-70C反潛直升機各自組成基本隊型在國旗梯隊後方，飛越主席台。

負責旋翼機梯隊總規劃的航特部航空601旅突擊作戰隊第二分隊中校分隊長長黃彥樺表示，國旗梯隊與旋翼機梯隊在異地同時起飛後，於不同空域實施編隊飛行，在五邊進場過程當中變成展演梯隊，以CH-47SD契努克運輸直升機所組成的國旗梯隊帶領AH-64E阿帕契攻擊直升機等3型機的旋翼機梯隊，以高度700呎空速45海浬，由北向南通過總統府前觀禮台。

黃彥樺說，今年520就職典禮飛行展演與往較大的不同，在於2個梯隊會合的過程中，在長五邊以不同的軸向實施會合，另外在會合的過程中，兩梯隊的機隊相對速度僅有10海浬，每個機隊前後距離都必須保持在200公尺的精準距離。這些都考驗著空勤教官熟稔的飛行操作能力，以及精準的時間掌控，為了就是將最好的一面呈現在國人面前。