此次威剛科技永續連結聯貸空前成功，充分顯示國內金融業對記憶體產業及威剛未來營運前景高度肯定與支持。聯貸案將溫室氣體排放量及有害廢棄物回收率等永續連結指標納入聯貸條件，給予相應的利率減碼，以實際行動支持威剛遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。
簽約儀式假臺灣銀行舉行，由威剛科技董事長陳立白與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。陳立白表示，感謝銀行團的高度支持與肯定，隨著AI應用蓬勃發展，公司看好未來幾年將是記憶體需求百花齊放的好時機。
記憶體模組大廠威剛科技永續連結聯貸案吸引眾家銀行超額認購2.4倍達180億元，最終以新臺幣100億元結案。此次聯貸由臺灣銀行、第一銀行與合作金庫統籌主辦聯合授信，並於7日完成簽約。
此次威剛科技永續連結聯貸空前成功，充分顯示國內金融業對記憶體產業及威剛未來營運前景高度肯定與支持。聯貸案將溫室氣體排放量及有害廢棄物回收率等永續連結指標納入聯貸條件，給予相應的利率減碼，以實際行動支持威剛遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。
簽約儀式假臺灣銀行舉行，由威剛科技董事長陳立白與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。陳立白表示，感謝銀行團的高度支持與肯定，隨著AI應用蓬勃發展，公司看好未來幾年將是記憶體需求百花齊放的好時機。
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