Apple推出全新Apple Watch驕傲特別版編織單圈表帶，有41公釐和45公釐尺寸，適用於 Apple Watch SE、Apple Watch Series 4 以及後續表款，於5月22日開放訂購；與其搭配的表面以及動態 iOS 和 iPadOS 背景圖片，則將透過即將推出的軟體更新提供。驕傲特別系列表面和背景圖片首度提供自訂選項，藉此展現代表LGBTQ+ 社群活力和多元的顏色光譜。

全新驕傲特別版編織單圈表帶採用充滿活力的螢光設計，靈感源自多面驕傲旗幟，展現 LGBTQ+ 社群的力量和美麗。（Apple提供／古明弘台北傳真）

全新驕傲特別版編織單圈表帶採用充滿活力的螢光設計，靈感源自多面驕傲旗幟，展現 LGBTQ+ 社群的力量和美麗。此款表環的接頭 (或稱錶耳) 處有以雷射蝕刻的「PRIDE 2024」字樣。黑色和棕色象徵黑人、西班牙裔和拉丁裔社群，以及受 HIV / 愛滋病影響的人；粉紅色、淺藍色和白色代表跨性別和非二元性別者。

5月22日起，驕傲特別版編織單圈表帶將在apple.com/tw和Apple Store app開放訂購，5月22 日起在美國和加拿大的 Apple 零售店供貨，5月23日起在其他地區的 Apple 零售店供貨，售價 3100元。

全新Pride Radiance表面以及iPhone和iPad背景圖片即將隨著watchOS 10.5、iOS 17.5 和 iPadOS 17.5 一同推出。