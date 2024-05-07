等公車日曬雨淋！台中市烏日區建國路與永春東三南路、民生街口雙向共4處公車站無候車亭，白天等公車歷經日曬雨淋，夜間則因照明不足危機連連。台中市議員吳瓊華7日邀相關單位會勘，成功爭取設置候車亭，且照明及動態資訊看板1次到位。

烏日區建國路與永春東三南路、民生街口雙向4處公車站目前僅有站牌，未設置候車亭，不僅白天等公車受日曬雨淋，夜間則因照明不足非常危險，民眾擔憂連連，更有民眾說「連舉手招公車，司機都看不見」。吳瓊華7日邀集烏日里長陳新安、相關局處前往會勘，爭取設置候車亭。

陳新安表示，建國路上方就是捷運綠線，烏日啤酒廠周邊居民都會搭公車轉乘高鐵或捷運，是學生、上班族甚至到市場買菜重要通勤路線。然而永春東三南路、民生街口等2路口雙向4處公車站僅有公車站牌，未設置候車亭，無法遮蔭，入夜後公車站不明顯，相當危險。

陳新安並指出，站牌設於人行道，後方是以鐵皮圍牆圍起的空地，沒有住家或商店，感謝吳瓊華爭取設置候車亭，待未來完工不但更便民，新設置的照明也能讓公車行經注意到停靠站點與乘客，促搭公車更安全。

今日會勘決定，建國民生街口由台中市公共運輸及捷運工程處於8月中前規設置候車亭，而建國永春東三南路口雙向、建國民生街口等3站，因人行道由烏日區公所管養，同意由公捷處移除植栽灌木叢後設置候車亭，待4處候車亭完成，將向台電申請用電增設照明及動態資訊看板。吳瓊華表示，爭取將4處候車亭建置起來，希望兼顧安全、乾淨和照明設備，供民眾搭乘使用。