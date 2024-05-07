氣候溫暖、雨量充沛的台灣有豐富、多樣性的生態環境，不論是山區、野外都有機率可以見到各種蛇類，但若有蛇出現在車水馬龍的市區，那就比較少見了。近日有民眾在台北市公館商圈附近發現一條野生、有毒的龜殼花幼蛇，台大人員接獲消息後馬上出動救援，並將該條龜殼花帶至山區放生。

鄉民「sherlockan」今日在PTT八卦板分享臉書「NTU台大學生交流板」的一則貼文，只見一條龜殼花出沒於台大校園附近，讓該鄉民驚呼「台大居然看得到龜殼花耶！下次還能看到什麼，青竹絲嗎？」

該則臉書貼文疑似是台大人員PO出，透露昨日有一條「台灣6大毒蛇」之一的龜殼花出現於公館商圈，他得知消息後馬上帶著工具到場，幸好有幾位熱心同學已將狀況控制，才沒有任何人員受傷。

原PO解釋，龜殼花常見於淺山，台大校園周遭應該沒有出現野生龜殼花的紀錄，推測這條幼蛇是來自附近的蟾蜍山或福州山，透過水溝移動才會跑到市中心，「考量到安全疑慮，我還是把他放到福州山區，希望他能過得好好的。」

原PO指出，生態環境不錯的校園其實都可能出現蛇類，而這些蛇通常都是長久居住在這塊土地上的居民，因此若真的見到也不需要趕走，只要確保自身安全無虞，並目送蛇離去即可，「在台大校園看到蛇其實是很幸運的事情，不是所有人想看就能看到。若下次有機會遇到，不妨在適當的安全距離下欣賞觀察。」。