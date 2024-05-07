其中，其單季毛利率年增2.8個百分點、達11.1％，營業淨利率年增2.4個百分點至8.4％，稅後淨利率年增2.4個百分點至6.8％。
緯穎表示，公司看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發，第一季投資關鍵散熱技術廠商ZutaCore、私募基金Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。
同時在擴產布局方面，緯穎亦重申，公司正持續執行全球自有產能布建計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠則已進入量產階段。
緯穎首季營收雖年減6.2％、為696.28億元，但受惠於新產品專案比重提升，挹注其獲利能力明顯揚升，不僅三率同步創高，單季營業淨利58.56億元、稅前盈餘59.02億元、稅後純益47.07億元，每股純益則為26.92元，亦均寫下歷史單季新猷。
其中，其單季毛利率年增2.8個百分點、達11.1％，營業淨利率年增2.4個百分點至8.4％，稅後淨利率年增2.4個百分點至6.8％。
緯穎表示，公司看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發，第一季投資關鍵散熱技術廠商ZutaCore、私募基金Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。
同時在擴產布局方面，緯穎亦重申，公司正持續執行全球自有產能布建計畫，馬來西亞二廠及台南二廠按進度進行，墨西哥三廠則已進入量產階段。
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