溫馨的母親節即將來到，知名混紡茶品牌「英茶香」結合永生花藝課程，為年輕企業家量身規劃2場「愛你久久久-時光花與茶五感體驗秀」活動，將分別於5月8日在台中、5月9日在高雄登場，作為慰勞母親的最佳獻禮。

以花藝融合茶香的這場母親節活動，首先從蜜桃玫瑰花紅茶的迎賓開始，接著邀請花苑京永生花藝術家林小霜教授花藝課程，現場製作1盒手作永生花，繽紛花朵象徵美麗永存，同時製作新鮮玫瑰花卡片，並寫下母親節祝福話語帶回家，藉由鮮花慢慢乾燥的經歷，去感受母親歲月的痕跡。英茶香也將在活動中，規劃精緻的下午茶宴，準備英式餐點及紅酒，提供頂級的味覺饗宴。

另外，在心靈饗宴方面，現場也將由多位企業二代透過分享與母親間的親情故事，進行溫馨感人的交流，並發自內心傳達對偉大母愛的感恩之情，也適時展現對媽媽的關愛，發揚傳統的孝道精神。

英茶香創辦人陳昀瑄表示，8年前從高雄開始創立品牌，致力開發最適合亞洲人口感的優質英國混紡茶，以「一杯好茶，成就更優秀的自己」自我期許，調製多款獨特的新風味茶飲系列，在台灣打開知名度，目前全台有4家門市，並與多家大型上市公司合作推出伴手禮，希望進一步推廣溫馨好茶的企業理念。

而赴日學習永生花創作的林小霜，最初希望藉由延續花朵的美麗生命，激發人們從心靈的內化改變外在形象，但在全心投入永生花的創作世界後，竟然帶來全新的生命體驗，目前擔任高師大樂齡學院及文化大學推廣教育部永生花指導老師的她，還將留日所學的技藝，以永生花為顏料，臨摹梵谷、莫內等國際藝術家名作，將永生花從裝飾品提昇到獨特的藝術層次。

林小霜表示，在創作永生花的當下，人的專注會停留在與花的對話，進而達到舒壓放鬆。五感六覺是林小霜特別獨特設計的課程，透過七輪抓周與嗅吸、肩頸舒壓、療癒音樂、日式茶道點心、並在課程結束時進行神經、肌肉、關節的結構調整瑜珈，使大腦分泌多巴胺（腦內啡），達到課程訴求的身心靈饗宴。

這一次由英茶香與花苑京攜手推出的「愛你久久久-時光花與茶五感體驗秀」， 5月8日下午2點至4點在台中市南屯區文心南路七路406號打里摺豐樂接待館，5月9日下午2點至4點在高雄市苓雅區中東街13號1樓花苑京文創工作室，是茶、花的另類邂逅，也成為今年最特別的母親節活動。