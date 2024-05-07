一名網友日前分享一張照片，有小朋友在聯絡簿的生活札記寫「鞋子不換估計是不行的了」，結果老師竟把「估計」2字畫紅線，強調「別用大陸用語比較好」，讓該網友納悶：「估計」何時是大陸用語了？引發網路熱議。粉專「我得了一種不刻薄會死的病」質疑，本土作家黃春明《甘庚伯的黃昏》，台南出生、定居香港的許地山的作品《綴網勞蛛》，及南宮搏、於梨華等作品中都有用到「估計」，難道他們都是大陸作家？

原PO看了困惑，認為小朋友沒用錯。根據《教育部重編國語辭典修訂本》，估計的解釋有「估量價值或數量」，例如《舊唐書．卷一五．憲宗本紀下》：「出內庫羅綺、犀玉金帶之具，送度支估計供軍。」此外，估計也有「推測」的意思，例如「我估計他今天不會來。」

「話說有人告訴我們，『估計』是大陸用語？」粉專「我得了一種不刻薄會死的病」6日發文提到，還有人說，「估計」是用來修飾數字之類的名詞，修飾其他的是大陸用法。「好的，現在讓我們看看，某位大陸作家的作品片段。」

「...著似急而又不急的波動，頻頻抬頭打量著前面。還有兩分多地沒有除草的花生園，『估計』著還要多少的工作日子。他挺起身走了過去，提起缺了嘴的土茶罐，把罐蓋子倒過來拿在手裡...」粉專表示，「估計」後面沒有數字，大陸作家確認無誤！但其實上面的片段摘錄自《甘庚伯的黃昏》，收錄在黃春明先生《兒子的大玩偶》。他直酸「原來黃春明先生是大陸作家？(被打)」

他又舉例，許地山先生《綴網勞蛛》：「他看尚潔動也不動一下，『估計』她是死了...」粉專質疑，台南出生的許地山只因為寫錯了兩個字，就莫名其妙變成大陸作家了？

以及南宮搏《楊貴妃》：「『估計』到李林甫會這樣快以及用這樣的方式排自己出朝。皇帝也感到錯愕，皇帝認為楊國忠並非知兵之人，派他去是否有用？...」本名馬彬的南宮搏雖然是浙江人，但是他在中共佔領大陸後，就輾轉從香港來台了。

於梨華《又見棕櫚，又見棕櫚》：「發現她的懂事超過了他的『估計』，有時他們也能談談個人的感覺。他去國的前夕，深夜送了眉立回去之後回家...」於梨華雖然是上海人，但是1947年就隨家來台，台大畢業後才赴美。粉專直呼「呃...只要有心，人人都是大陸作家？」