余天的二女兒余苑綺老公陳鑒（Gary）日前涉嫌擔任詐騙集團車手頭，被警方當場逮捕，如今余苑綺離世後留下的千萬遺產，外傳恐會被扣押，消息震驚各界。同樣也有女兒的陶晶瑩在廣播節目《陶色新聞》談及此事，曝為人父母嫁女兒辛酸，陷入深思。

陶晶瑩提到若未來女兒結婚，自己到底要不要管對方人品？還是就信任交給女兒選擇，身為母親去參加婚禮就好。陶晶瑩認為詐騙是此世紀嚴重問題，得知此事後既驚訝也相當心疼：「這件事也可以讓大家知道（余苑綺）遺產怎麼處理」。傳出余苑綺遺產恐被扣押，陶晶瑩認為目前很難釐清，現階段仍不確定是否會被扣押，無奈嘆余天跟李亞萍真的很辛苦。

余祥銓的老婆柔柔日前曾在社群發文透露，外甥女樂樂睡覺時都會偷哭，在大人面前總裝沒事，讓余祥銓夫妻相當心疼：「她一邊流眼淚，一邊拿她的臭臭把眼淚擦掉，我不敢讓她知道我看到她在哭，她是自尊心很強的孩子，在我們面前總是裝沒事，但她似乎隱約知道些什麼」，至於余祥銓也心疼道：「無論大人世界多複雜，希望你依然可以快樂長大」。