34歲歌手「麻吉弟弟」周立銘早年和表哥黃立成一起組團，後來一度淡圈去美國過普通人的生活，近年他以DJ身分闖蕩音樂圈，和經紀人女友Nicky 2021年才公開台、美兩地登記成為夫妻；結婚3年後驚曝喜訊要當爸，讓許多好友們留言祝賀。

周立銘今（7）日突然發文，5月7日正好是他的生日，他喜宣布：「我想和大家分享我的禮物，Nicky 和我要生孩子了！」他難掩興奮情緒：「我迫不及待地要開始人生的下一章，我會盡我所能，學習當一個好父親」，同時他向好爸爸們徵求建議，同時感謝大家的生日祝福。

貼文曝光後，網紅蕾菈祝賀：「哇！！！！恭喜」，還有一票藍勾勾名人現身，房思瑜、聖結石、閻奕格、林愷倫等等好友都送上祝福。事實上兩人在2016年就已經在台、美兩地登記，一直沒有公布婚訊是因為家中長輩保守，希望舉辦婚禮後再公開消息，但因為疫情被迫讓婚禮延期，當時對於做人進度，Nicky當時表示一切順其自然，兩人隔3年才迎來第一個孩子，喜悅之情不言而喻。