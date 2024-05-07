南韓第60屆百想藝術大賞於7日晚間舉行，其中最引人矚目的話題，是宋仲基、宋慧喬「雙宋CP」自2019年離婚後，相隔5年首度為了頒獎典禮同台出席。

宋慧喬現身頒獎時，導播刻意未拍台下畫面，當湯唯再次出現，攝影機畫面才掃到觀眾席，證實宋仲基一直都坐在台下，這也算是兩人離婚後，首度破天荒同框。

宋仲基、宋慧喬離婚後罕同框。（圖／翻攝自prizm）

湯唯昨6日透過IG發文：「臨睡前，突然跳出的相簿回憶，太神奇了，它怎麼知道明天是百想？ ！」，她用影片回憶去年在典禮上的點點滴滴，同時也曬出與宋慧喬的合照。

據悉，雙宋CP宋仲基、宋慧喬當年在韓劇《太陽的後裔》假戲真做擦出愛火，2017年結婚吸引大批粉絲送上祝福，怎料最終以離婚收場，短命婚僅維持一年八個月。隨後宋慧喬將重心放在衝刺事業，去年以《黑暗榮耀》再度翻紅，奪下百想視后，7日受邀擔任典禮頒獎嘉賓；宋仲基如今已梅開二度，與英國籍女星凱蒂（Katy Louise Saunder）結婚，去年1月生下一子。