「F.I.R.飛兒樂團」前成員阿沁（黃漢青）的老婆花花（李汶靜）3月時因吸食與持有大麻被捕，日前她更新動態，拍影片親自分享事發以來的心境，坦承錯誤並檢討過錯，昨（6）日她再上傳影片，剪去及腰長髮宣告重生，「時時提醒自己在錯誤中學習」。

花花昨（6）日更新影片，坦言「這陣子讓我有很大的感悟，犯錯後除了承認錯誤與承擔責任外，要如何想辦法補救」，於是她決定剪去長髮，來提醒自己從錯誤中學習。

她提到自己先前為了配合警方調查，頭頂被剪出一個洞，想順便用剪頭髮的方式懺悔，但髮型師動刀時，她卻數度露出想落淚的表情，仍對留了許久時間的長髮感到不捨，沒想到完成後，她頂著俐落短髮現身，還被同行夥伴虧像未成年少女，新造型曝光更吸引不少網友大讚，就連阿沁也直呼：「卡哇以！老婆光頭也好看。」讓花花翻白眼笑回「你可以先試試看啊」。

事實上，花花3日發文提到，長年深受精神疾病所苦，還患上厭食症，也承認錯誤：「雖然大麻可以增加食慾，但在台灣就是不合法」，閉關幾個月除了休養身體，也認真檢討自己過錯，坦言會因為網友的留言而想不開，但她最後還是選擇做自己喜歡的事，宣告未來會持續在社群與粉絲分享生活。

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