大山第一季財報出爐，合併營收13.02億元、營業利益2.06億元、稅後純益1.62億元、EPS 0.99元，創同期新高，超越華新的0.22元，暫居線纜同業第一季獲利王。 大山表示，大山目前線纜訂單以台電為主，截至4月底在手訂單仍有40多億元，預計今、明兩年陸續交貨給台電。

大山7日公布，4月合併營收5.79億元，年成長86.59％；前四月合併營收18.81億元，年成長26.55％，雙雙創同期新高。