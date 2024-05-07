民進黨新北市議員彭佳芸今（7）日於議會質詢時，針對社會局公布的最新一期托嬰中心評鑑結果提出質疑，認為該制度存有漏洞，因為竟有中心在評鑑三大項目其中一項為「未達底標」，卻依然拿到甲等，恐造成家長在評估送托小孩時誤判。

彭佳芸指出，社會局公布的結果，幾乎各中心綜合等第皆為乙等以上，無丙、丁等需要政府強制介入改善的情形，但細看三大面向的評鑑結果，竟有中心只底標甚至未達底標卻依然獲得甲等。

依社會局評鑑項目，包含行政管理、托育活動、衛生保健三大面向，不過有某中心只拿到1個均標跟2個後標，甚至還有中心分別拿到後標、後標及「未達底標」，綜合成績卻仍獲甲等。

彭佳芸說，許多托育中心會把評鑑成績貼門口作為宣傳，但並不會將各個面向，特別是未達底標的項目公告出來，如依社會局公布的結果，很可能會造成家長在評估送托小孩時的誤判。

根據目前的托嬰中心評鑑指導手冊，除非這個托嬰中心被評為丙等和丁等，新北市政府的輔導小組才會介入協助改善，並在6個月內完成複評，但觀察實務上評鑑被打為丙等和丁等的狀況非常稀少，市府應該在單項成績遭列未達後標以及底標的情形下就列入輔導和協助。

另外，彭佳芸也強調，新北市已經針對公托建立監管雲，可以考慮透過後端影像的監看或導入AI動作分析來強化托育安全；在居家托育的部分市府也有提供居家托育人員和家長電子聯絡app，讓居托人員每日上傳記錄孩子的照片和各種資料，也可以透過後端資料的聯結，在確保個資的情況下由社會局專業社工人員透過照片和紀錄評估孩子的托育狀況。

社會局回應，每年均有輔導機制且每3年需參與評鑑，各項指標的前標、均標以及底標，是標註托嬰中心得分在眾多公托中心間的排名位置，可以供家長了解托嬰中心的優勢與強項。

只要總分加權達到乙等以上，就是合格可以加入準公托服務的托嬰中心，針對丙等以下的業者，社會局也會強化輔導與訪查，直到業者取得乙等，且經過每年的訓練精進，新北市托嬰中心評鑑成績穩定向上成長，說明服務單位皆有提升服務水平，一切服務以保障兒少權益為最優先。