長榮航勤工會遭基層指控長期被高層霸占，經300員工發起聯署要求加入工會後，到今年2月終於集體入會，基層員工7日在桃市產總等民團聲援下，到市府前抗議，指控會員大會召開的時間地點離機場遠，質疑就是要技術性流會，好讓資方控制、擺爛工會運作，逾400人再度聯署罷免長勤工會幹部，並要求勞動局採取強制手段，將工會還給基層。

勞動局指出，長榮航勤公司礙於內規無法租借場地，決議5月27日在三龍聯合市民活動中心舉辦會員大會，呼籲所有會員積極參加表達意見，另罷免案有程序疑義，已函請內政部釋疑續處。

基層指控，長勤工會理監事多為課長級以上主管，長期霸占工會資源，成立多年都沒有正常運作、更沒有為基層員工爭取權益，導致去年元旦期間爆發長榮航勤員工自發性集體請假風波，後續300位長勤員工發起聯署要集體申請加入工會，長榮航勤企業工會又不斷刁難阻擋，拖延超過1年的時間，直到今年2月，連署員工才終於集體入會，冀望能透過正常召開會員大會和發起罷免，來改革長勤工會，豈料長勤工會仍不斷杯葛民意。

基層控訴，長勤工會目前會員已超過600人，現場至少要有200多人親自出席、加計委託，才能合法召開會員大會，召開會員大會門檻極高。桃園市政府出面和長勤工會協調開會地點，要讓基層員工能順利與會、行使會員權利，但長勤工會5月6日公佈會員大會的時間地點，訂在5月27日下午於「三龍聯合市民活動中心」召開，距離機場甚遠，搭乘大眾運輸工具，往返要將近兩小時，開車或騎車，往返也要半小時以上，員工難以利用上下班前後的時段與會，會員大會根本無法正常召開，如果要長勤員工都請假與會，請假人數將直逼去年集體請假的人數。

長勤員工鄧永城質疑，工會成立以來的頭五年，會員大會都在廠區內部召開，基層員工加入後，就要跑到離廠區甚遠的地方，顯然是差別待遇，阻撓基層員工行使權益，故意要讓會員大會流會，強烈要求桃園市政府，應和長勤工會重新協調。

長榮航空企業工會顧問周聖凱說，長勤工會的現任幹部幾乎都是主管人員，身兼人事課長的理事林秀玲，此前更被勞動部112勞裁第22號決定書認證是代表資方介入工會運作，完全不能代表基層員工，更不具備民意基礎，員工有問題也難以聯絡工會。超過400位長勤員工發起罷免連署，長勤工會更公然和民意敵對，在沒有證據的情況下，直接抹黑基層員工簽署不實，讓基層員工氣憤不已。長勤員工已用盡各種手段，想讓長勤工會正常運作，但面對這群代表資方的工會幹部「球員兼裁判」，根本求助無門，如果桃園市政府不能採取強制手段，逼長勤工會正常運作、把長勤工會還給基層，長勤員工的勞動權益將繼續永無天日。

勞動局指出，多次與長勤工會就召開會員大會事宜協調，3月14日也召開過工會輔導會議，轉達會員訴求，並拜訪長榮航勤公司洽詢公司內部場地辦理大會的可行性，但公司以內規限制為由稱無法租借場地，致難以就近召開會員大會。

勞動局稱，考量會員大會需有容納近300人以上參與之場地，並希望開會時間能夠在航空業暑假旺季前召開，長勤工會最終決定於5月27日在三龍聯合市民活動中心舉辦，呼籲所有會員應積極參加會員大會表達意見，勞動局也會監督大會召開流程，以期順利進行，至於會員反映場地的合宜性，會再將會員意見轉知長勤工會並要求審慎評估。

另針對連署罷免長勤工會全體理事案，因會員提出連署罷免案尚有程序疑義，勞動局已函請人民團體選舉罷免辦法主管機關內政部釋疑，待內政部回復結果後續處。