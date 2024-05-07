目前大樂透已連續5期沒有頭獎得主出現。不過因為今年來大樂透每個月都有頭獎開出，因此彩迷對於頭獎仍滿懷期待。台彩表示，本期（5／7）大樂透頭獎上看1.3億元。最新獎號已經出爐，快拿起手邊的彩券對獎，幸運兒可能就是你！

大樂透第113000050期今（7日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為07、09、15、28、30、33，特別號為26。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。