韓國影視圈盛事「第60屆百想藝術大賞」今（7日）晚間圓滿落幕，電視部門最大贏家是包括最高榮耀「大賞」共3獎的《Moving異能》；電影部門最大贏家則是獲得4獎的《破墓》，金高銀也憑該片首度獲得影后肯定。值得一提的是，以《禍亂：地下秩序》入圍電影男配角獎的宋仲基，意外與擔任頒獎嘉賓的前妻宋慧喬離婚5年首度同場，雖未有同框畫面，依舊成為典禮另一個焦點，而他雖然未獲獎，但也一直起立恭喜同片得獎者。
金高銀在《破墓》中飾演巫師，展現不同於以往的演技，奪下人生首座影后獎項，她感謝導演張載玄的信任，更不禁流淚表示：「其實去年對我個人來說是既痛苦又辛苦的一年，幸好因為工作到了很幸福的拍攝現場，讓我覺得很療癒、很開心。」並稱之後會成為更加努力的演員。
黃晸珉出道30年，精湛演技有目共睹，不過這卻是他首次在百想獲得肯定，這是黃晸珉首次在百想獲獎，他特別感謝了劇組用心幫他弄光頭的造型，也表示拍攝該片是個艱鉅的任務，感謝導演給予所有人極大的勇氣，接著說提到「雖然那是一段很艱難的時期，但我想我能獲得這個偉大的獎項，要歸功於觀眾們給我巨大的勇氣，我想與大家分享這份榮耀」，而《12.12：首爾之春》導演金性洙也獲得最高榮譽「大賞」。
男女配角獎分別由《神鬼海底撈》金鍾洙和《路基完》李尚熙奪得，男女新人獎得主則是《破墓》李到晛和《禍亂：地下秩序》金亨瑞（BIBI），正在服兵役的李到晛穿著軍裝出席領獎，台上也不忘感謝以《有院子的家》提名視后、坐在台下的女友林知衍，甜喊：「知衍啊，謝謝妳！」閃瞎全場。
電視方面，競爭相當激烈的視帝最後由《戀人》南宮珉打敗《Moving 異能》柳承龍、《淚之女王》金秀賢等強敵拿下，也是他入圍4次該獎項終於獲肯定，南宮珉一一感謝所有劇組人員，並幽默表示「之前都是看完典禮就走了，這次可以上台，非常開心」。而金秀賢雖最後與視帝失之交臂，不過以觀眾給予的562萬票壓倒性票數，拿下男子人氣獎，他先是感謝大家的喜愛與支持，「將來我會成為一名能帶給大家幸福，自己也能變得幸福的演員」，女子人氣獎則由以《Biong Biong地球娛樂室》提名女子綜藝獎的女團IVE隊長安俞真奪得，該節目也將在本月24日推出外傳節目《地樂室的滴滴叭叭》（暫譯）。
最佳女主角是李荷妮以《夜晚盛開的花》奪得，同樣是首度獲得百想視后，她憶起去年拍攝該劇，算是她演員生涯的轉捩點，「生完孩子6個月就吊鋼絲飛簷走壁和揮舞著刀劍，在別人眼中是非常瘋狂的事」，接著感性表示有了家庭之後，「追求夢想很重要，不過也感覺很自私，感謝老公每次的支持和鼓勵，還有即使媽媽不在身邊，還是能好好長大的女兒，謝謝你們」。最佳配角獎得主則被《假面女郎》中的母子檔廉惠蘭和安宰洪包辦；男女新人獎則分別頒給《Moving異能》李正河和《綁架之日》Yuna。
【電影部門】
最佳男主角獎：黃晸珉《首爾之春》
最佳女主角獎：金高銀《破墓》
最佳男配角獎：金鐘洙《神鬼海底撈》
最佳女配角獎：李尚熙《路基完》
最佳男新人獎：李到晛《破墓》
最佳女新人獎：金亨瑞《禍亂：地下秩序》
最佳電影 （作品獎）：《首爾之春》
最佳導演獎：張在現《破墓》
最佳新人導演獎：李政洪《半熟室友》
最佳劇本獎：柳在宣《鬼夢遊》
最佳藝術獎：金炳仁《破墓》音效
【電視部門】
最佳男主角獎：南宮珉《戀人》
最佳女主角獎：李荷妮《夜晚盛開的花》
最佳男配角獎：安宰弘《假面女郎》
最佳女配角獎：廉惠蘭《假面女郎》
最佳男新人獎：李正河《MOVING異能》
最佳女新人獎：Yuna《綁架之日》
最佳電視劇（作品獎）：《戀人》
最佳導演獎：韓東旭《惡中之惡》
教養作品賞：《일본사람 오자와》
最佳劇本獎：姜草 《MOVING異能》
最佳藝術獎：金東植、任完虎《鯨魚和我》攝影
男藝人最佳人氣獎：金秀賢
女藝人最佳人氣獎：IVE成員安兪真
【電視部門-綜藝類】
綜藝作品獎：《既然出生就環遊世界2》
男綜藝人獎：羅暎錫
女綜藝人獎：洪真慶
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