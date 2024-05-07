韓國影視圈盛事「第60屆百想藝術大賞」今（7日）晚間圓滿落幕，電視部門最大贏家是包括最高榮耀「大賞」共3獎的《Moving異能》；電影部門最大贏家則是獲得4獎的《破墓》，金高銀也憑該片首度獲得影后肯定。值得一提的是，以《禍亂：地下秩序》入圍電影男配角獎的宋仲基，意外與擔任頒獎嘉賓的前妻宋慧喬離婚5年首度同場，雖未有同框畫面，依舊成為典禮另一個焦點，而他雖然未獲獎，但也一直起立恭喜同片得獎者。

金高銀在《破墓》中飾演巫師，展現不同於以往的演技，奪下人生首座影后獎項，她感謝導演張載玄的信任，更不禁流淚表示：「其實去年對我個人來說是既痛苦又辛苦的一年，幸好因為工作到了很幸福的拍攝現場，讓我覺得很療癒、很開心。」並稱之後會成為更加努力的演員。

黃晸珉以《12.12：首爾之春》封帝淚謝愛妻。（推特Follow Yujin提供）

黃晸珉出道30年，精湛演技有目共睹，不過這卻是他首次在百想獲得肯定，這是黃晸珉首次在百想獲獎，他特別感謝了劇組用心幫他弄光頭的造型，也表示拍攝該片是個艱鉅的任務，感謝導演給予所有人極大的勇氣，接著說提到「雖然那是一段很艱難的時期，但我想我能獲得這個偉大的獎項，要歸功於觀眾們給我巨大的勇氣，我想與大家分享這份榮耀」，而《12.12：首爾之春》導演金性洙也獲得最高榮譽「大賞」。

李到晛憑藉《破墓》奪獎，不忘甜蜜告白女友林知衍。（推特Follow Yujin提供）

男女配角獎分別由《神鬼海底撈》金鍾洙和《路基完》李尚熙奪得，男女新人獎得主則是《破墓》李到晛和《禍亂：地下秩序》金亨瑞（BIBI），正在服兵役的李到晛穿著軍裝出席領獎，台上也不忘感謝以《有院子的家》提名視后、坐在台下的女友林知衍，甜喊：「知衍啊，謝謝妳！」閃瞎全場。

南宮珉以《戀人》首度拿下視帝。（推特Follow Yujin提供）

電視方面，競爭相當激烈的視帝最後由《戀人》南宮珉打敗《Moving 異能》柳承龍、《淚之女王》金秀賢等強敵拿下，也是他入圍4次該獎項終於獲肯定，南宮珉一一感謝所有劇組人員，並幽默表示「之前都是看完典禮就走了，這次可以上台，非常開心」。而金秀賢雖最後與視帝失之交臂，不過以觀眾給予的562萬票壓倒性票數，拿下男子人氣獎，他先是感謝大家的喜愛與支持，「將來我會成為一名能帶給大家幸福，自己也能變得幸福的演員」，女子人氣獎則由以《Biong Biong地球娛樂室》提名女子綜藝獎的女團IVE隊長安俞真奪得，該節目也將在本月24日推出外傳節目《地樂室的滴滴叭叭》（暫譯）。

李荷妮產後6個月回歸小螢幕，以《夜晚盛開的花》首度獲得百想視后。（推特Follow Yujin提供）

最佳女主角是李荷妮以《夜晚盛開的花》奪得，同樣是首度獲得百想視后，她憶起去年拍攝該劇，算是她演員生涯的轉捩點，「生完孩子6個月就吊鋼絲飛簷走壁和揮舞著刀劍，在別人眼中是非常瘋狂的事」，接著感性表示有了家庭之後，「追求夢想很重要，不過也感覺很自私，感謝老公每次的支持和鼓勵，還有即使媽媽不在身邊，還是能好好長大的女兒，謝謝你們」。最佳配角獎得主則被《假面女郎》中的母子檔廉惠蘭和安宰洪包辦；男女新人獎則分別頒給《Moving異能》李正河和《綁架之日》Yuna。

金秀賢和安俞真奪下人氣獎。（推特Follow Yujin提供）

【電影部門】

最佳男主角獎：黃晸珉《首爾之春》

最佳女主角獎：金高銀《破墓》

最佳男配角獎：金鐘洙《神鬼海底撈》

最佳女配角獎：李尚熙《路基完》

最佳男新人獎：李到晛《破墓》

最佳女新人獎：金亨瑞《禍亂：地下秩序》

最佳電影 （作品獎）：《首爾之春》

最佳導演獎：張在現《破墓》

最佳新人導演獎：李政洪《半熟室友》

最佳劇本獎：柳在宣《鬼夢遊》

最佳藝術獎：金炳仁《破墓》音效

【電視部門】

最佳男主角獎：南宮珉《戀人》

最佳女主角獎：李荷妮《夜晚盛開的花》

最佳男配角獎：安宰弘《假面女郎》

最佳女配角獎：廉惠蘭《假面女郎》

最佳男新人獎：李正河《MOVING異能》

最佳女新人獎：Yuna《綁架之日》

最佳電視劇（作品獎）：《戀人》

最佳導演獎：韓東旭《惡中之惡》

教養作品賞：《일본사람 오자와》

最佳劇本獎：姜草 《MOVING異能》

最佳藝術獎：金東植、任完虎《鯨魚和我》攝影

男藝人最佳人氣獎：金秀賢

女藝人最佳人氣獎：IVE成員安兪真

【電視部門-綜藝類】

綜藝作品獎：《既然出生就環遊世界2》

男綜藝人獎：羅暎錫

女綜藝人獎：洪真慶