淡海新市鎮移入人口越來越多，但目前淡水地區僅有一間淡水馬偕，針對北海岸的淡水、八里、三隻、石門醫療分配不均的問題，國民黨新北市議員陳偉杰今（7）日在議會提出質詢，希望可以重劃醫療區，衛生局則表示，目前已重新評估，大約需耗時1年。

陳偉杰指出，衛福部醫院設立限制每萬人口病床數不得超過50床，雖淡水所在的北區次區域現在是70床，看似醫療資源尚充足。但其實大醫院都集中士林北投地區，許多淡水民眾反映就醫不便，而他自己也觀察到淡水的診所總是大排長龍，因此希望衛生局能夠重劃醫療區，另針對高齡人口不斷增加，希望大型醫療院所可以朝長照的方向規畫。

衛生局長陳潤秋表示，醫療次區域劃分已啟動重新評估，大約需耗時一年。在醫療區域重劃前，病床數雖無法增加，但衛生局積極聯繫許多大型醫院來到新市鎮增加門診。目前台北醫學院已在新市鎮設立診所，同時也請醫師公會評估更多基層診所來到新市鎮開業的可能性。

至於大型醫療院所往長照方向規畫一事，陳潤秋說，相關規畫都已在著手進行中，相信能盡快解決淡海新市鎮的醫療問題。

陳偉杰認為，淡江大橋即將於2025年落成，為因應人口跳躍式成長，現階段持續完善新市鎮的生活機能是最重要的，希望市府能盡快規畫並執行。