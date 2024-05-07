藍委徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭1千萬美金流向一事，被外交部及綠營砲轟洩密，今(7日)還正式提告。國民黨立委李彥秀痛批這是麥卡錫主義借屍還魂。名嘴歷史哥李易修則質疑，外交部10％的經費出了立院監控範圍，會不會流到不該進入的地方？是否怕外交產業鏈大秘寶現原形？

「國家機器圍徐救柯，打徐護賴！」李彥秀今(7日)在臉書發文表示，從外交部第一時間新聞稿，通篇內容都在批鬥徐巧芯，澄清事實部分只有「合作方式公開透明，成果可昭公信」短短兩句話；綠營撲天蓋地的圍剿，到今天外交部以「洩漏國防以外秘密罪」正式提告。在在都證明一件事：麥卡錫主義借屍還魂！國家機器全面動員，企圖轉移輿論與民意的焦點，為千夫所指的柯建銘保王護駕，為聲望低迷的賴清德加持沖喜。

李彥秀提到，1950年代的麥卡錫主義，用大規模且不充分的證據，公開指責對方政治上的不忠或顛覆，或者是用不公平的調查或指責來打壓反對力量。賴清德前天才說「最大的權力就是服務，牧羊人身上就應該要有羊群的味道。」結果國家機器就全面出動抹黑民代，網軍側翼綠媒群起圍剿，現在又對徐巧芯提告恐嚇。根本就是國家機器東廠附身，人人搶當錦衣衛、血滴子。民進黨兩手策略與政治操作不僅拙劣，更是醜陋。

「想知道藏在捷克的大秘寶是什麼！為什麼吳釗燮大部長這麼生氣？」歷史哥也發路徑解說圖指出，正常來說本案應該是由台灣購買台灣的物資，或者由捷克方購買當地物資，捷克方負責轉送到烏克蘭，中間的費用由台灣直接支付即可！然而我們卻跟捷克方採取複雜方式，怪就在指定台灣廠商佔3-4成採購比例，但卻非台灣就地採購，要先錢到捷克第三方機構才能執行，這錢就完全在立委的可監管範圍外了！

歷史哥強調，我們甚至不知道這些援助的醫療器材，最終可否到達烏克蘭？這就人不由的聯想到，錢出了立院的監控範圍，會不會以特定形式進入到不該進入的地方？自然讓人聯想翩翩！到底是不是有「外交產業鏈」的存在？特別是這次負責專案的第三方機構，本身的實際運作狀況很謎，但負責人是捷克當地的醫療器材廠商聯盟副主席，就非常有趣！這幾年類似本案的形式可以說是滿天星斗。

這次1000萬美元到底怎麼花，相關援烏經費高達1億美元，要知道外交部預算一年也就300億台幣，如果按照吳釗燮的意思，佔外交部10％的經費完全不能質詢？真的是太離譜了！如果要猜測一下為啥吳釗燮這麼生氣，是不是什麼大秘寶要出現了？會不會變成XX國家隊，例如高端或者超思的狀況，事實上又是國家隊產業鏈呢？高喊政治正確，弄一個專案出來指定第三方機構執行，所有的錢就直接從公款預算變成私人資金了？