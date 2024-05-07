有女騎士未等柵欄放下，疑似搶快要通過，導致整個人撞上柵欄摔車倒地痛苦哀號。（翻攝自爆廢公社）

不少人有騎機車到停車場的停車的經驗，當前一位通過時，都會等待柵欄放下，再取票、投票或是等待車牌辨識後入場與出場；然而，網上流傳一段影片，有位女騎士要離開停車場時，不明原因未等待柵欄放下，便直衝要出場，導致，整個人撞上柵欄，躺在地上痛苦不已；對此，網友也表示「又是一個想跟車的」、「好痛啊」、「多麼痛的領悟」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段26秒影片，從影片中可見，在一處機車停車場出口，先有1位男騎士待柵欄開啟後，變騎車離去，不料，後面竟然衝出1位女騎士沒煞車減速，直接衝撞到要放下來的柵欄，女騎士整個人被柵欄勾到慘摔在地痛苦哀號，而前面剛騎出去的男騎士，也趕緊停車回頭查看，另外，也看到管理員前來探視女騎士的狀況；對此原PO也在貼文寫下「一秒成為成功的在地人」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「又是一個想跟車的」、「好痛啊」、「這根好堅固」、「脖子還好嗎？」、「闖關失敗」、「以後應該不敢了」、「多麼痛的領悟」、「莫名的看了很多次」、「安全帽有帶跟沒帶一樣，把自己生命看得很無謂...」、「很多這種的啊，然後才客訴說柵欄降太快要索賠...」、「沒看過這麼狠的女人」。