今（7）日傳出總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施，而陳水扁則表示，「毫無所悉，無從回應！」對此，前立委郭正亮7日就表示，「這事有點怪，因為這個時候丟這個議題，實在是難以想像蔡英文會想幹這個事，因為只剩下十幾天，她如果要做，應該早就可以做，為什麼要拖到現在？」引發討論。

郭正亮7日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這事有點怪，因為這個時候丟這個議題，實在是難以想像蔡英文會想幹這個事，因為只剩下十幾天，她如果要做，應該早就可以做，為什麼要拖到現在？而且現在要做，法務部的程序也來不及，有人去問說特赦的程序、相關的案子，法務部要整理，然後做一個處理，現在只剩下幾天，所以有人解讀這是幫賴清德降壓，先丟給蔡英文，試探社會的反應」。

郭正亮更猜測，「然後一定會有人去做民調，萬一發現反對高達7成，賴清德就可以說這事情緩一緩，因為江湖有傳言，他相對於蔡英文是比較願意特赦，因為陳水扁是臺南人，有人做過民調，最支持特赦的就是台南的民眾，所以就是讓這個議題冒出來，試探各界的反應」。

郭正亮最後更提到，「這個事情對陳水扁、蔡英文來說，都沒有得到好處」，郭正亮坦言，「特赦只能針對已經判刑的案子，陳水扁總共有十個案子，有些還停審，因為他保外就醫，對他來說現在的狀態是都沒事，但只要你要牽動法律，國民黨難道不會出來講嗎？如果從這個角度看，其實會惹來一些問題的」。