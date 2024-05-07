鍾欣凌、洪都拉斯、王少偉、林筳諭（勇兔）為宣傳《我的婆婆怎麼那麼可愛2》在曾國城、巴鈺主持的緯來《女王大人》討論「拍戲拍出感情來！？戲劇咖好友互撕爆料大會！」鍾欣凌自爆，過去曾跟王少偉約定好，如果她嫁不出去，王少偉就要娶她的承諾。

鍾欣凌認為，王少偉是現場4人中的「表裡不一雙面人」，她先說道，王少偉私下看起來跟戲中一樣普攏拱，但其實每次正式工作或是進到攝影棚內，就露出專注的神情，彷彿另一個人。

她說，有次她和老公要去投票，恰巧在路上巧遇剛投完票的王少偉跟王爸爸、王媽媽，「因為我們以前有開玩笑，說如果我嫁不出去就要他娶我，我那時就跟他爸媽大喊『你們要感謝我老公喔，不然你們媳婦就是我』，結果王少偉整個臉綠掉，我還以為他會像平常一樣亂接話，結果他在爸媽面前超乖的」，王少偉氣急敗壞地說，當時他爸媽真的嚇傻，愣在原地。

鍾欣凌稱讚王少偉超級孝順，除了將收入全數交給爸媽管理，還將大間的房屋給爸媽著，自己搬到外面居住。她再提到，自她認識王少偉後，發現王從小到大的早餐都只吃「肉鬆蛋吐司加大冰奶」，因為王媽媽從以前就都是這樣幫他準備的。

王少偉在劇中飾演蘇秉孝，成天不切實際、愛做發財夢，憑著小聰明四處詐騙，種種行徑令人看了牙癢癢，王少偉解釋：「很多人都以為我是本色演出，其實我跟角色差很多，我只是詮釋很討厭的樣子」。

勇兔也替王少偉平反，表示在拍攝《婆婆1》時，劇組大家有一起捐贈飼料給她媽媽經營的狗園，結果王少偉私下另外問她是否還需要幫助，「少偉哥又在捐了4袋飼料，我對他真的有改觀」，讓王少偉謙虛又害羞，急忙帶開話題。