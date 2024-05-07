今日傳出總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施，而陳水扁則表示，「毫無所悉，無從回應！」對此，中天《盧秀芳辣晚報》7日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於「特赦陳水扁」的看法及意見，大部分民眾認為「阿扁不是貪污嗎？」、「我非常反對，因為我認為他犯下了罪行，就是應該要去承擔，如果他不承擔就是俗辣」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》7日由「辮子妹」進行街訪，對於「特赦陳水扁」，大部分民眾表示，「阿扁不是貪污嗎？」、「為什麼他可以自由控制他的病情？」、「我非常反對，因為我認為他犯下了罪行，就是應該要去承擔，如果他不承擔就是俗辣」、「我覺得就是綜觀他以前的行為，不管是手抖還是別的，我覺得他應該是要被關進去的，我不同意特赦」、「跟政治立場有關，跟是非無關」、「就是會不平衡，沒有辦法因為他是民進黨」。

不過也有少部分民眾表示，「我們贊成，覺得很好」、「小英很客氣的慢到現在才特赦，至少她做了」、「他老了，你不特赦他又能怎麼樣」、「我覺得可以特赦」。