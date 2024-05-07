俄羅斯逮捕2名美國公民，其中一人是士兵。美國軍證明確實有此事，並已把消息告知家屬。

路透社報導，俄羅斯內政部地區辦公室在一份聲明中表示，這名士兵於週一因「刑事行為問題」遭到拘留，俄羅斯海參崴法院以竊盜罪將他收押。俄羅斯外交部表示，此案不涉及政治因素，也沒有間諜活動指控。

俄國官媒塔斯社官方媒體引述法院方面的說法，「據我們了解，這純粹是日常犯罪」。

近年來，俄羅斯有意抓補入境的美國人刑事案件，做為外交籌碼。其中較名的是去年透過囚犯交換，釋放的美國女子籃球明星格林納(Brittney Yevette Griner)，換回了著名的「軍火之王」維克多‧布特(Viktor Bout)。

另外華爾街日報(Wall Street Journal)記者艾文•格什科維奇(Evan Gershkovich)與前海軍陸戰隊成員保羅•惠蘭（Paul Whelan）則因間諜罪被捕，美國仍設法救援。

據俄新社報道，法院稱這名士兵叫做戈登‧布萊克(Gordon Black)，並表示他將被拘留至少到 7月2日開庭日。美國陸軍已獲悉此事，但尚未透露這名士兵的身份。美聯社稱，這名士兵在駐紮韓國期間涉嫌盜竊，隨後因不明原因改道前往俄羅斯。

海參崴內政部表示，一名 32 歲的俄國婦女，向這位34歲的嫌疑人檢舉。兩人是在韓國認識的。之後美國人來海參崴探望她，但是兩人發生爭執，因為他偷錢。

至於第2個被捕的美國人報導就比較簡略。莫斯科法院週二表示，一名叫做威廉•尼庫姆 (William Russell Nycum) 的美國公民，因輕微流氓行為被捕，拘留候審10 天。