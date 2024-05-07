針對台灣邁入高齡化社會，新北市65歲以上人口全國最多，但日照、日托量能明顯不足，民進黨新北市議員陳乃瑜今（7）日於議會提出質詢，建議市府應跨局處合作，活化閒置土地，並於都更公益回饋中，增加日照量能。

陳乃瑜指出，根據聯合國世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上人口占總人口比率達到14％、20％，分別稱之為「高齡社會」和「超高齡社會」。以新店、深坑、石碇、坪林、烏來的人口數來看，分別是22％、19％、27％、30.2％、17.9％，全都超過高齡社會的定義。尤其新店、石碇、坪林甚至已經是超高齡社會，但是在這5個行政區當中，新店區僅有9家日照中心，其他四區則各為一家，量能明顯不足。

陳乃瑜說，新北市從幼兒到長者的資源都不足，全是共91家日照中心，僅能服務3317人，光一個行政區就不足以因應，她建議應透過跨局處合作整合，活化閒置的公有土地、校地，以及都更公益回饋，才有機會大幅度增加日照中心以及比照安親班照顧小朋友模式的「日間托老服務」量能，才能給新北的長者更好的照顧。