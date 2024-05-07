淡水裝潢公司陳姓老闆，5日晚間與李姓前員工談判，雙方為了10萬元工程款爆發口角，陳的17歲兒子持刀刺入李的心臟，導致李男死亡，士林地院裁定收容，另有一名張姓友人，率先拿起桌上煙灰缸敲李的頭部，導致李男倒地，被控重傷害未遂，檢方稍早聲押，現由法院開庭中。

陳姓老闆為迴護未成年兒子殺人犯行，一度跟在場沈姓友人說不要說兒子拿刀，而他自己則一肩扛下所有罪行，檢方複訊時在場6人，發現李姓死者頭部外傷，經查是張男先拿煙灰缸敲頭，但致命傷是心臟穿刺傷，張男犯案後即往門口離開，少年接著上前刺殺數刀，兩人並無犯意聯絡，檢方還在調查陳男是否有動手。

檢警表示，案發時現場混亂，多人擠在窄小的空間，少年一時衝動拿出摺疊刀刺死李男，而陳男不忍17歲兒子即背上刑責，告訴一旁的沈男，就說是他刺死李男，一肩扛下刑責，事後因現場多人證詞，戳破沈男謊言，檢方依頂替罪聲押，陳男因覓保無著收押禁見。