今天（7日）台灣周邊吹偏東風，各地溫度都在30度上下，屏東內埔甚至飆出35.9度的高溫，明天（8日）東北季風增強，入夜後氣溫明顯下降，各地低溫僅21度左右，東半部地區有局部短暫陣雨，中部、南部山區也有局部較大雨勢，周五（10日）起逐漸回暖，不過下周又有鋒面和東北季風來襲，北部、東半部降溫有雨。

中央氣象署資訊顯示，明天東北季風開始增強，迎風面的東半部地區持續有局部短暫陣雨，西半部受中層水氣移入影響雲量也增加，午後的局部短暫雷陣雨，降雨範圍將擴大，中部、南部山區也有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，北部、宜花白天高溫約29度，其他地區上看33度，入夜後東北季風發威，北部、宜花低溫僅21度，其他地區也只有22度，提醒早出晚歸的民眾多帶隨身衣物，適時進行增減。

周四（9日）持續受東北季風影響，北台灣較冷，低溫約20度，其他地區早晚感受也偏涼，只有22度左右；降雨部分，水氣有所減少，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

周五、周六（11日）東北季風減弱，各地白天高溫上看30度，各地為多雲到晴的好天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨；下周日（12日）鋒面靠近，下周一（13日）除了鋒面通過還有東北季風增強，台灣周遭水氣明顯增加，天氣狀況不穩定，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星降雨。