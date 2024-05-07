佳世達（2352）董事會通過2024年第一季財報，在高附加價值事業與顯示器事業持穩下，營業毛利率達16％，已連續四季突破16％。由於傳統淡季及營運仍處於庫存調整階段，第一季獲利仍處低檔，每股稅後純益為0.13元。