佳世達將於8日舉行法人說明會，說明第一季營運結果與第二季展望。

佳世達第一季合併營收469億元，較去年同期減少7％，營業毛利75.11億元，較去年同期減少6％，營業毛利率16％，連續四個季度在16％以上。營業淨利9.27億元，較去年同期減少31％，稅後純益約2.57億元，較去年同期減少21％，稅後每股純益為0.13元。

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