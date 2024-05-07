佳世達將於8日舉行法人說明會，說明第一季營運結果與第二季展望。
佳世達第一季合併營收469億元，較去年同期減少7％，營業毛利75.11億元，較去年同期減少6％，營業毛利率16％，連續四個季度在16％以上。營業淨利9.27億元，較去年同期減少31％，稅後純益約2.57億元，較去年同期減少21％，稅後每股純益為0.13元。
佳世達（2352）董事會通過2024年第一季財報，在高附加價值事業與顯示器事業持穩下，營業毛利率達16％，已連續四季突破16％。由於傳統淡季及營運仍處於庫存調整階段，第一季獲利仍處低檔，每股稅後純益為0.13元。
佳世達將於8日舉行法人說明會，說明第一季營運結果與第二季展望。
佳世達第一季合併營收469億元，較去年同期減少7％，營業毛利75.11億元，較去年同期減少6％，營業毛利率16％，連續四個季度在16％以上。營業淨利9.27億元，較去年同期減少31％，稅後純益約2.57億元，較去年同期減少21％，稅後每股純益為0.13元。
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