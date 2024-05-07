新天地首季獲利表現亮眼，不過，隨著第二季進入餐飲業的傳統淡季，新天地公告4月合併營收0.82億元，年減27.65％，雖然前四月累計合併營收7.09億元，年增率達34.07％，但7日開盤瞬間、股價即鎖住跌停價30.5元、下跌3.35元，成交量逼近2,000張，外資由買超轉為賣超。
法人表示，5月母親節檔期是家庭聚餐旺月，新天地旗下餐廳母親節檔期幾乎被預訂一空，可望助攻5月營收表現。
中台灣宴會龍頭－新天地（8940）餐飲集團今（7）日公布首季財報，受惠尾牙與春酒接單暢旺，推升首季合併營收6.27億元，年增率達50.8％，創下同期新高；稅後純益0.78億元，年增率56.23％，EPS 1.15元，創下2005年以來的同期新高。
新天地首季獲利表現亮眼，不過，隨著第二季進入餐飲業的傳統淡季，新天地公告4月合併營收0.82億元，年減27.65％，雖然前四月累計合併營收7.09億元，年增率達34.07％，但7日開盤瞬間、股價即鎖住跌停價30.5元、下跌3.35元，成交量逼近2,000張，外資由買超轉為賣超。
法人表示，5月母親節檔期是家庭聚餐旺月，新天地旗下餐廳母親節檔期幾乎被預訂一空，可望助攻5月營收表現。
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