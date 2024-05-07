新天地首季獲利表現亮眼，不過，隨著第二季進入餐飲業的傳統淡季，新天地公告4月合併營收0.82億元，年減27.65％，雖然前四月累計合併營收7.09億元，年增率達34.07％，但7日開盤瞬間、股價即鎖住跌停價30.5元、下跌3.35元，成交量逼近2,000張，外資由買超轉為賣超。

法人表示，5月母親節檔期是家庭聚餐旺月，新天地旗下餐廳母親節檔期幾乎被預訂一空，可望助攻5月營收表現。