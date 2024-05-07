由金秀賢、金智媛主演的韓劇「淚之女王」自開播以來討論度不斷，收視更是節節攀升，大結局的收視更是一舉超越「鬼怪」和「請回答1988」，堪稱今年最夯韓劇。劇中的大小細節成為粉絲討論的焦點，包括女主角金智媛的美貌到底有沒有加工？也有媒體報導金智媛是母胎美女，從小美到大，而她的「千金鼻」也意外成為許多整形門診民眾想要整形的範本。

「淚之女王」劇情講述一對結婚三年、女強男弱的財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，在克服困境後兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事，雖然被網友批評戲中充滿「韓劇三寶」車禍、失憶加癌症非常老套，但光看男女主角的高顏值和動人演技就很過癮。編劇朴智恩表示，起初女主角想請IU出演，不過IU當時婉拒邀約，後來才找到金智媛，許多網友知道後紛紛感嘆「幸好是金智媛」、「無法想像金智媛以外的人演海仁」，網友認為女主角洪海仁傲嬌貴氣跟複雜的內心狀態，只有金智媛能詮釋，而且金秀賢和金智媛的顏值、身高都十分般配，兩人充滿化學反應大受歡迎，「雙金CP」成為當前最炙手可熱的螢幕情侶，尤其是由金智媛飾演高冷的財閥千金再適合不過，精緻的美貌加上仙氣又高貴的氣質，被粉絲稱為是真正的「人間富貴花」！

邱浚彥表示，利用3D影像模擬，醫師可先向患者說明鼻子可以怎麼調整、怎樣的鼻型才適合自己。（法喬醫美診所提供）

今年31歲的金智媛曾演出 「太陽的後裔」中的軍醫尹明珠一炮而紅，其實她早在「繼承者們」中就因飾演財閥千金而嶄露頭角，把豪門大小姐詮釋得毫無違和感，根本就是「千金專業戶」。除了歸功於金智媛的過人演技之外，還因為她有一張渾然天成的 「千金臉」。

金智媛的臉部飽滿線條圓滑，側面看鼻子又直又挺，正面明顯的海鷗線提昇了全臉的精緻度，讓許多人忍不住想「get同款千金鼻」，因為鼻子既是黃金比例的中心點，更是主導富貴的關鍵。

台灣隆鼻權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，門診上常遇到民眾拿著藝人的照片希望能做一模一樣的鼻子，或是希望鼻樑越挺、鼻頭越窄越好，但其實大部分亞洲人配上過度高挺的鼻子反而會顯得突兀，明星同款鼻也不見得一定適合自己，於是民眾會擔憂不知道術後的模樣，深怕做完會後悔，邱浚彥坦言「光用言語說明，民眾可能還是無法完全了解，因此，Vectra微擬3D影像模擬系統就可以做為很重要的溝通管道。利用3D影像模擬，醫師可先向患者說明鼻子可以怎麼調整、怎樣的鼻型才適合自己，對患者來說，若能預先模擬出術後大致成果，可以避免醫療糾紛，降低期望值落差。」

邱浚彥解釋，目前常見的隆鼻植入物有很多種類，安全性跟風險都不同，每種材質都有自己的優缺點，需要評估每個人的狀況。使用自體肋骨隆鼻是目前很熱門的手術，先取出部分肋軟骨，再雕塑出適合的厚度，增高鼻樑及鼻頭，也能精雕鼻頭，塑造好看的整體線條。且因植入物取自人體，所以沒有排斥問題，術後感染的機率也極低，只要乖乖配合醫囑，不要過度清潔鼻孔，以及不要讓鼻子的傷口碰到生水，待三個月穩定之後，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。

邱浚彥提醒，整鼻不是無止境的追求高挺，適合自己五官比例的鼻型才是「完美」。每個人體質不同，五官比例也不同，專業的醫師都會為患者評估，適合施作哪種手術，挑選有經驗、口碑良好的醫師也很重要，建議民眾術前做好功課，術後應照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。