美國財經媒體本週一（6日）報導，由於加薩走廊的緊張局勢不斷升級，美國政府已經推遲向以色列出售數千件精準導引武器，該報導指出，這是華盛頓原先計劃向以色列出售的約6500顆聯合直接攻擊彈藥（JDAM ），至於延後到什麼時候不知道。

根據《華爾街日報》援引消息人士的信息，以色列在加薩走廊南部，拉法東部展開了軍事行動。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，以軍的攻勢必將干擾正在向加薩提供的人道援助。

拜登政府推遲向以色列出售數千件精準導引武器的計劃，引發外界的關切，在國內政治壓力越來越大的情況下，美國是否正考慮放緩向中東地區最主要盟友——以色列供應武器的速度，同一時間，美國政府也一直再推遲以色列對拉法市發動攻擊的計劃，儘管外界對美國提供的武器給加薩帶來的死亡和破壞的批評聲浪不斷，但白宮仍然沒有限制對以色列銷售武器。

熟悉本次交易的官員稱，問題在於6500枚聯合直接攻擊彈藥，這些炸彈能夠將非導引炸彈，變成具備精準打擊能力的導引炸彈，這筆交易達2.6億美元（約新台幣84億元）的出售交易，但自那時起，拜登政府就沒有繼續推動這項交易。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）本週一（6日）拒絕對美國是否暫停向以色列出售武器發表評論，但他在白宮記者會上強調了對以色列安全的承諾。

一位熟悉軍售流程的國會官員表示：「這很不尋常，特別是對以色列來說，尤其是在戰爭期間，」不過，該官員指出，他們尚不清楚延期的原因。

美國與以色列軍售問題專家賓德（Seth Binder）表示，如果JDAM交易的延遲是故意的，那麼「這將是自這場戰爭開始以來，白宮首次就已知在加薩使用的（美製）武器採取這樣的行動。」。