華為 MateBook X Pro

在杜拜當地時間5月7日晚間上將會有2場重磅發佈會，其一是蘋果今晚的「放飛吧」(Let Loose)特別活動，不出意外將會推出其首款OLED顯示幕iPad產品。另一場中國華為發佈會則推出新款MateBook系列筆記本和MatePad系列平板電腦，預計也都將搭載OLED螢幕。陸媒分析稱，這背後不僅是兩大科技巨頭的產品競爭，更折射出中韓面板產業的激烈競爭。

《快科技》報導說，根據數據公司IDC發佈的報告顯示，2023年第四季度，華為首次超越蘋果，成為中國平板電腦市場出貨量的第1名，這也是14年來中國首次平板電腦王座更替。

報導指出，在面板產業上，三星投資超200億建設8.6代OLED面板產線，而京東方則投資630億建設中國首條高世代AMOLED產線，而且兩大巨頭此次投建的產線，都聚焦平板和PC等IT領域。

報導認為，京東方的這一舉措，意在搶佔高世代AMOLED半導體顯示的「藍海」市場，並與三星形成直接競爭。

華為兩款新產品都將搭載OLED螢幕，這背後不僅是美中科技巨頭的產品競爭，更折射出中韓面板產業的激烈競爭。（圖／快科技）

此外，中國廠商在AMOLED智慧手機面板市場的份額已超越韓國，京東方、維信諾、TCL和天馬的份額之和已超過三星。

報導表示，韓國政府對顯示產業的未來發展寄予厚望，希望到2027年實現世界第一的目標，然而隨著中國廠商的不斷進步，韓國的市場領導地位面臨挑戰。