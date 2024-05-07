研商「申設金門自由貿易港區相關事宜會議」由兩聯盟政團召集人陳泱瑚(中)與洪鴻斌(右)共同主持，要求縣府積極向行政院提出說帖爭取申設自由貿易港區。(于家麒攝)

金門縣議會跨黨派問政聯盟政團暨無黨籍聯盟政團，今(7)日在兩政團召集人陳泱瑚與洪鴻斌共同主持下，邀集縣府相關單位召開研商「金門申設自由貿易港區」會議，要求縣府積極向行政院提出說帖爭取申設自由貿易港區，並向中央喊話「錢不給、但政策總該給」，政府已虧欠飽受戰爭摧殘的金門太多，也該還給金門向上發展經濟的機會了！

議會跨黨派問政聯盟政團暨無黨籍聯盟政團研商「申設金門自由貿易港區相關事宜會議」由兩聯盟政團召集人陳泱瑚與洪鴻斌共同主持，議長洪允典、議員石永城、張雲量、蔡其雍、陳錦偉均出席，其他包括行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣副縣長李文良及縣府相關業務局處單位主管人員也都與會，研商申設自由貿易港區及策略方向、金門在對兩岸扮演什麼角色的相關議題。

陳泱瑚表示，大陸往後在對台經貿方面，可能直接從平潭對接台北，金門將自此失去優勢，從2009年金馬中長期發展策略計畫，縣府在這十幾年做了什麼？以及在中長期發展攸關金門整體發展及面對大陸兩岸關係，金門該扮演何種角色？並應做好準備，透過研商申設自由貿易港區相關事宜，讓鄉親了解金門何去何從？

縣府建設處長黃儒新說明，自由貿易港區確實是金門和國際發展重要關鍵部份，為達到其相關做法及規定，縣府就法律面盤點，希望在離島條例做一些鬆綁；其次，在交流層面可能要在金廈建立常態性的交流與合作機制，本著平等對接原則，針對申設自由貿易港區議題做討論。

黃儒新另指出，因申設自由貿易港區涉及商貿與相關法令，縣府委由金門大學就「和平貿易專區」及「檢驗中心」進行可行性的相關研析，做為日後小三通物流跨境發展與技術提升、整個自由貿易園區法源及做法的建議。另，金大也針對「和平貿易專區」及「檢驗中心」可行性評估作出說明，目前已有初步成果。

議長洪允典則表示，申設自由貿易港區的腳步太慢，金廈兩岸僅是一水之隔，生活共同圈已是必然的趨勢，也是金門百姓共同期盼的，希望彼此共融，讓兩岸形成生活圈共同體。

另洪允典也強調，大陸汕頭過去是兩岸經貿的中心點，且來去自如，希望執政當局和地方父母官應全力以赴，為金門人的願望貢獻心力，並請金馬聯合服務中心執行長楊上德多與中央溝通，以達成老百姓的期盼。

陳泱瑚也指出，金馬聯合服務中心是扮演金馬兩縣與行政院之間的橋樑，希望楊上德能向政務委員張景森報告，中央對金門的諸多建設不給錢，但政策總該先給，讓金門去發展，也呼籲金門要團結起來，大聲的向中央喊話，爭取申設自由貿易港區的政策。