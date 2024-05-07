虛擬幣交易所「ACE王牌交易所」勾結詐團，前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓與詐銷首腦林耿宏獲利22億元，起訴32人，14名羈押被告移審，台北地院裁定主嫌林耿宏等5人羈押不禁見，王晨桓等9人交保，王400萬元交保金額最高。檢方提準抗告成功，北院今晚重新開庭，裁定以800萬元交保並施以電子監控設備。

偵查中羈押禁見的被告是林耿宏、潘奕彰、王晨桓、集團帳房林耿漢、控股作手林婉榆、IMBA直銷團隊理事長林若蕎、IMBA行政人員林敬智、IMBA分會長劉宇恒、IMBA分會長王淑瑩、IMBA分會長吳誌軒、交易所主管高偉倫、交易所執行長張爾杰、負責藏匿人犯的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬與謝詩瑩母女14人。

14人移審，法院裁定羈押不禁見的有林耿宏、潘奕彰、林若蕎、林耿漢、林敬智；獲交保被告及其交保金額是王晨桓以400萬元交保、林淑芬以80萬元交保、謝詩瑩以60萬元交保、高偉倫、張爾杰、林婉榆各100萬元交保，劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒各以20萬元交保。