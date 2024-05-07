台灣網紅Tiny Lu（胎尼）2月底證實，將以藝名「田井虹」在日本AV界出道，但拍攝完出道作後，因與片商合作不順利，作品至今未上架，讓許多網友一頭霧水，如今時隔2個月，Tiny發文表示終於領到片酬，但2部作品確定無法上架，期望未來能再推出新的出道作。

Tiny今（7）日在社群發文，提到去（2023）年11月到日本拍攝2部作品，原定3月會正式出道，片商也告訴她會在出道前領到片酬，怎料後續發展完全變調，不僅遲遲未有片酬的消息，出道作上架也出現問題，當下她立刻詢求片商說明原因，直到3月4日才得到回應。

Tiny確定無法出道。（圖／IG@tiny219__）

片商解釋將作品送到倫理協會審核時，不小心將最終版本搞混，但就算最後審核過了，也因為拍攝不合法，導致影片無法上架，「目前只有當初購買的六位觀眾持有，目前沒有外流，我自己也沒有版權」；至於為什麼一開始不知情，「因為我拍攝前一直都是透過仲介，並未直接接觸片商，過往也沒有相關經驗與法律常識，與我簽約的人也是仲介，我曾於拍攝前提出關於日本新法的疑問，但仲介表示我不是日本人，不受日本新法保障」。

雖然最後未正式出道，但Tiny樂觀表示，「我依然覺得能去拍攝真是太好了，也或許出道了三個小時也算是有出道成功，希望那六位觀眾會好好珍藏我的出道作」，也期望自己能再去日本拍攝作品，希望粉絲拭目以待。