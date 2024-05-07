要駕駛國道1號北上的民眾請快改道。今（7）日晚間近9時，國道1號北向352.公里（楠梓至岡山路段）發生小客車與貨櫃車追撞後起火的交通事故，此事故占用全線車道，後方車流回堵約3公里，北向楠梓至岡山路段管制封閉。
今晚8時55分，國道1號北向352.8公里（楠梓路段）發生火燒車事故。國道警察表示，經消防隊撲滅火勢後，初步探查小客車內，於駕駛座上發現1具焦屍（身分不明）。整起事故還有待國道警方調查釐清。
要駕駛國道1號北上的民眾請快改道。今（7）日晚間近9時，國道1號北向352.公里（楠梓至岡山路段）發生小客車與貨櫃車追撞後起火的交通事故，此事故占用全線車道，後方車流回堵約3公里，北向楠梓至岡山路段管制封閉。
今晚8時55分，國道1號北向352.8公里（楠梓路段）發生火燒車事故。國道警察表示，經消防隊撲滅火勢後，初步探查小客車內，於駕駛座上發現1具焦屍（身分不明）。整起事故還有待國道警方調查釐清。
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