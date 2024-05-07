2021年太魯閣號事故，至今已經三年多了，有罹難者家屬，至今仍無法走出失親之痛，因為親屬的遺骨還有部分沒找到，3月20日家屬又進了隧道尋找心愛人的遺骸或遺物，「今天接到台鐵電話了，找到部分你的遺骨，請問這是什麼負責任的方式，鞭屍家屬！」讓家屬忍不住錐心之痛、痛哭。

近日網友在「Dcard」PO文，台鐵太魯閣號列車事故家屬再度走進隧道，尋覓心愛之人的遺骨或物品。 在一場曠日持久的等待後，終於迎來了部分家屬渴望已久的訊息，台鐵通知他們找到了部分遺骨。

然而，這樣的訊息並未帶來安慰，反而深深刺痛了家屬們的心。 一次次的尋找，一次次的失望，如同錐心刺骨，讓人無法承受。

家屬們不禁大聲痛哭，悲痛難抑。他們爲失去的親人哭泣，爲家庭的不幸哭泣。此前，為了保持堅強和積極的態度，他們曾經試圖藏起內心的傷痛，但如今，所有的悲傷和痛苦再也無法掩飾。

在這漫長的等待中，家屬們一直在追尋着失去親人的蹤跡，希望能夠將他們帶回家。對於他們而言，親人的遺骨尋獲並不僅僅是一件事，而是關乎整個家庭幸福和心靈安寧的重要事件。

雖然死亡帶來的痛苦無法言表，但家屬們對親人的思念和渴望將永遠不會減少。在這樣的時刻，他們需要更多的關懷和支援，而我們也應該共同努力，爲他們帶來溫暖和安慰。