智慧資安科技董事長詹伊正表示，根據iThome最新的「2024企業最需警戒的資安風險調查」，企業認為未來一年，資料外洩事件風險機率提高兩成，而資安漏洞的攻擊風險則接近兩成五，因此企業對資安事件的偵測與應變能力在資安策略佈局上至關重要。

而該公司所推出的「資訊資產弱點與資料監控告警系統」即是希望協助企業盤查和管理端點資訊資產中所存在的軟體弱點，並且可以有效監控、管理和防止企業內部機密資料外洩，適合員工數眾多、組織分布龐大，且擁有較多機密文件，受個資法規範的大型企業導入使用。

智慧資安科技總經理吳健和表示，希望偕同合作夥伴協助企業解決遽增的資安威脅，特別是面向亞洲市場的供應鏈廠商，提供企業在軟體或應用開發過程中透過弱點監控與告警，即時掌握可能的資安風險，輔以uniXecure提供的7X24小時監控服務，進一步強化企業在端點上從開發到使用的整體防護能力。

而NeraTel作為智慧資安科技在東南亞地區的重要合作夥伴，雙方不僅會共同拓展海外資安新商機，也協助東南亞企業超前部署扎實的資訊安全環境，特別是新加坡、馬來西亞、印尼等海外市場，以建構亞洲資安協防合作環境。

本次同步推出「App安全檢測服務」，讓企業App上線之前，提供開發者先做測試，確保沒有系統漏洞，雙重把關手持端點設備帶來的資安威脅與風險。另外，亦可整合uniXecure提供的7x24小時監控服務，協助管理者即時發現漏洞、進行修補，從而增強企業在端點上的整體防護能力。