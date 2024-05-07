都要為季後賽資格努力卡位的PLG雙北勁旅新北國王、台北富邦勇士，7日晚間在勇士主場和平籃球館交手，客軍國王雙位數領先在第4節只剩2分，仍在驚濤駭浪中穩住領先優勢，最終國王101比95帶走勝利，不過兩隊在季後賽席次爭奪上仍有懸念。

國王明星後衛林書豪本戰先發出賽，是他從今年1月20日先發、隨後替補出賽7場後回到先發，因為之前比賽中右眉骨被打到濺血，這場他也為有傷口的右眉骨貼好黑色繃帶保護，全場貢獻27分、5籃板、3助攻，但也發生6次失誤，賽後他表示，自己身體狀況OK，現在也沒有什麼限制上場時間，「我也在場邊訪問提到，我的身體沒問題，主要是要找好的方式控制情緒，去找到平衡點，還有進步空間。」

包括林書豪，國王全隊有6名球員得分雙位數，楊敬敏、李愷諺各贊助16分，路易士11分，奧帝和曼尼高各10分，不過楊敬敏第4節也被打到左眼角處，國王教頭萊恩透露楊敬敏已經赴醫處理傷勢，由於跟林書豪眼睛附近各一右一左受傷，林書豪笑說兩人是雙胞胎，萊恩也開玩笑補充：「如果眼睛附近有貼保護膠布能表現好的話，可能讓大家都貼一下再上場。」

勇士本戰也是多點開花，強森19分、14籃板，林志傑15分，洪楷傑14分，周桂羽和張宗憲也各有13分進帳。