Energy睽違22年合體，本月5日在台北市舉辦唯一限定簽唱會，吸引粉絲擠爆信義區，簽唱會更持續到凌晨3時才結束，展現驚人的魅力與知名度，不過卻有7年級生透露，當年偶像團體中最紅的其實是「5566」，瞬間引起討論。

鄉民「lauwei」今（7）日在PTT八卦板表示，周末Energy塞爆信義計畫區真的非常扯，如此高的人氣感覺只有五月天可以超過了，但卻有7年級的同事告知當年5566更紅，甚至直言「Enery連當5566小弟都沒資格」，讓他驚呼「真的假的啊？5566在八卦板根本都一直被反串，完全感受不到5566超紅」。

結果不少人認同，紛紛喊「不用懷疑，56是天花板好嗎」、「56本來就比較紅，電視打開綜藝、戲劇都是56」、「這什麼廢話，問就是56跟其他」、「5566現在還在演藝圈啊」、「ptt一堆5566的帳號，用eg的根本沒多少」、「五月天>5566>>>>Energy=飛輪海」。

其他人也說「Energy時間比較短吧，5566最紅時期有綜藝節目又做音樂，還有偶像劇」、「我現在是夢迴十五年前嗎？以前就在看56迷戰eg迷」、「台灣沒新人啊，韓國、日本在吵20出頭的，台灣在爭論4X歲的藝人」、「那時候的演藝圈就是喬傑立的天下」、「巔峰期其實不相上下，但是5566紅比較久」。