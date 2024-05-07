本月4日澳洲海軍直升機在執行任務時，在黃海上空遭到中國大陸空軍殲-10戰機的攔截，澳方聲稱殲-10戰機向澳洲直升機發射了照明彈，導致澳洲直升機採取緊急規避動作。而中國大陸國防部發言人張曉剛則回應，澳方所言顛倒黑白，倒打一耙，中方對此堅決反對。對此，退役少將栗正傑7日就表示，「這就代表這架澳洲直升機膽子很大，已經飛到很近，這個地方有一個很敏感的地方是青島，是遼寧艦航母的母港」，引發討論。

栗正傑7日在政論節目《新聞大白話》中表示，「黃海澳洲的直升機為什麼會被丟火焰照明彈？這讓人疑惑直升機是不是利用日本的基地飛過去？或是澳洲有兩棲攻擊艦到這地方來，然後直升機飛過去？如果澳洲軍艦過來，對中國大陸來講，他本來就有軍事上的威脅，你直昇機過來，對解放軍來講當然會說驅離」。

栗正傑指出，「軍方來講，空中相遇規則，不會說一開始就對你丟火焰照明彈，除非我警告你、對你做出擺動機翼的動作之後，你還不避讓、離開的話，我就開始用火焰彈」，栗正傑認為，「這就代表這架澳洲直升機膽子很大，已經飛到很近，這個地方有一個很敏感的地方是青島，是遼寧艦航母的母港」。

栗正傑最後更說，「這架直升機過來，就是看遼寧艦到底在做什麼動作，甚至最近福建艦正在實施海試，會不會這架直升機也是來探索福建艦的海試情報」。